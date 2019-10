Niemand gaat én de woonbonus én de verlaagde registratierechten mislopen. De nieuwe Vlaamse regering zet de constructiefout recht die ze begaan had bij haar ingreep in de woonfiscaliteit. Vanaf volgend jaar verdwijnt de woonbonus, in ruil voor wat lagere registratierechten. Op die beslissing keert ze niet terug. Er komt ook geen uitstel.