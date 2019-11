De nieuwe lichting schoolverlaters in Vlaanderen is vlot aan werk geraakt. Het werkloosheidscijfer bij jongeren ligt op het laagste niveau in 20 jaar. Dat blijkt uit de VDAB-cijfers van oktober. De werkloosheid zakt in Vlaanderen nu al 51 maanden op een rij. In Brussel duurt de daling al 60 maanden, precies 5 jaar dus. Al zijn daarmee de problemen op de Brussels arbeidsmarkt niet van de baan.