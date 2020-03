De Vlaamse overheid neemt voorlopig geen extra maatregelen om de bedrijven te ondersteunen die last hebben van de coronacrisis. Dat is gebleken bij de eerste bijeenkomst van de Taskforce Corona. Daarin zit de Vlaamse regering samen met werkgevers- en werknemersorgnisaties. Momenteel is de impact van het virus vooral psychologisch. De Vlaamse regering roept op om de rust te bewaren.