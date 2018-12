Vlaamse windenergie kent zwakke groei

Dit jaar zijn er maar 36 windmolens aan land bijgekomen in Vlaanderen. Dat is het laagste aantal in vijf jaar. Vorig jaar waren het er nog 80, zegt de sectorfederatie. Die vreest dat de ambities van de Vlaamse regering nog moeilijk haalbaar zijn. En de ambities op langere termijn zijn dan weer veel te mager, vindt de sector.