De Vlaamse windenergiesector blijft worstelen met aanslepende beroepsprocedures. Daardoor bouwen we in Vlaanderen minder windturbines dan gepland. Om de doelstelling van 2030 te halen is nog anderhalf miljard aan bijkomende investeringen nodig. Haalbaar, zo klinkt het, voor zover investeerders kunnen rekenen op snelle procedures.