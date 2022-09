Om ons zo snel mogelijk van buitenlandse energiebronnen als olie en gas af te helpen, bouwt het Limburgse onderzoekscentrum Energyville twee testwoningen en een warmtenet. In de identieke woningen kunnen wetenschappers en bedrijven verschillende verwarmings- en koeltechnieken met mekaar vergelijken. Ook de nieuwste generatie warmtenetten moeten er over ruim 2 jaar in de praktijk getest kunnen worden. Een project van in totaal zo'n 2,4 miljoen euro.