Vorig jaar zijn in Vlaanderen bijna 100.000 nieuwe zonnepaneelinstallaties bijgekomen. De helft minder dan in het recordjaar 2020, maar ruim een verdubbeling tegenover 2021. En ik moet u de verklaring niet geven: uiteraard de hoge elektriciteitsfactuur. Waardoor zelfs de prijsverhoging van de installaties, de eerste in vele jaren, geen obstakel is.