De Vlaamse Landmaatschappij is in de buurt van Diest gestart met de afbraak van een varkenskwekerij. Het bedrijf verstoorde de omliggende natuur door z'n stikstofuitstoot. Vlaanderen overschrijdt de Europese stikstofnormen op dat vlak en neemt al volop maatregelen, in afwachting van een definitieve aanpak. De zestig grootste stikstofvervuilers hebben de keuze gekregen: verbouwen, verhuizen of verkopen.