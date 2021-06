Ooit zoef je misschien van Brussel naar Amsterdam in twintig minuten. En dat zal niet met de trein of het vliegtuig zijn maar het een hyperloop. Da's een luchtledige tunnel waarin capsules met passagiers of goederen zich aan hoge snelheid kunnen voortbewegen dankzij een magnetisch veld. Vlaams minister van Economoe Crevits heeft een studie besteld over de haalbaarheid van zo'n hyperloop in Vlaanderen.