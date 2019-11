Op de kanalen Ieper-IJzer en Plassendale-Nieuwpoort zullen het komende jaar onbemande duwbakken grond vervoeren. Ze varen vanzelf, vanop afstand in de gaten gehouden door een schipper in een controlecentrum in de Antwerpse haven. Het is een Europese primeur, waarmee Vlaanderen toont dat het voorop loopt in de technologie rond onbemand varen.