De Vlaamse regering heeft een samenwerkingsverdrag getekend met Tasmanië, een eiland dat deel uitmaakt van het Australische Gemenebest. Het is een samenwerking rond groene waterstof. Waterstof zal waarschijnlijk een belangrijke rol spelen in de vergroening van de industrie en het transport. Maar om groene waterstof aan te maken, is veel elektriciteit uit hernieuwbare bronnen nodig. Iets waar Vlaanderen een tekort aan heeft, maar Tasmanië net een overschot.