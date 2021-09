In Sint-Amandsberg bij Gent is projectontwikkelaar Istoir gestart met de verbouwingen van kasteel Potuit. Het kasteel en bijhorende nieuwbouwappartementen zullen hun verwarming en warm water uit de ondergrond halen, via een CO2-neutraal warmtenet. Het unieke daaraan is dat het warmtenet volledig in handen is van particuliere investeerders, via een burgercoöperatie. Een primeur voor Vlaanderen.