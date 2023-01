De wereld bevindt in het oog van een orkaan van categorie 5. Met die boodschap heeft VN sectretaris-generaal Antonio Guterres animo gebracht op het Wereld Economisch Forum in Davos. Hij wees er de fine fleur van bedrijfsleven en politiek op hun verpletterende verantwoordelijkheid in de klimaatopwarming, die al volop toeslaat. Geopolitiek ziet hij een ander gevaar opdoemen: de grote breuk tussen China en de Verenigde staten.