De salmonella-affaire bij Ferrero in Aarlen neemt gigantische proporties aan. Het federaal voedselagentschap sluit de fabriek en haalt alle Kinder-producten uit de winkelrekken. "Het bedrijf is niet in staat om volledige informatie aan te leveren voor dit onderzoek", zo meldt het FAVV. De affaire heeft weerklank gekregen tot ver buiten onze landsgrenzen. De besmetting zou al op 15 december ontdekt zijn, maar een passende reactie bleef uit, zo moest Ferrero zelf al toegeven.