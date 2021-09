De inname van PFOS en PFAS gebeurt vooral via voeding. Daar zit dus het grootste risico. En gemiddeld heeft de Vlaming te hoge waarden van die stoffen in z'n bloed. Dat zijn de conclusies uit het eerste rapport van Karl Vrancken, die als opdrachthouder voor de Vlaamse regering de PFAS-problematiek in kaart brengt. Aanleiding was de vastgestelde verontreiniging rond de 3M-fabriek in Zwijndrecht.