Voka: "Liberaliseer het busvervoer"

Werkgeversorganisatie Voka gelooft dat een liberalisering van het busvervoer een noodzakelijke maatregel is tegen het fileprobleem. Pas dan zullen KMO-zones vlot bereikbaar worden met het openbaar vervoer. Het is één van de punten in Voka's mobiliteitsplan bij de start van het nieuwe politieke en economische jaar.