Wouter De Geest, voormalig captain of industry en huidig voorzitter van Voka, geeft z'n afscheidsinterview dit weekend in Trends Talk. Maandag draagt hij het voorzittersstokje over aan z'n opvolger. Maar zelfs op z'n allerlaatste werkdag laait de passie voor onze Vlaamse industrie.

Wouter De Geest is een oudgediende van BASF Antwerpen, waar hij ook 13 jaar lang CEO was. De toegang tot energie ligt aan de basis van onze industrie en dus van onze welvaart, zo benadrukt hij in Trends Talk.

De Geest: 'België is ooit een exporterend land geweest, en een groot exporterend land van elektriciteit geweest. Dat mooie plaatje dat u toonde van heel die chemie in Antwerpen die in de jaren 60 gekomen is en een succesverhaal geworden is voor Vlaanderen, voor België en voor een heel deel van Noord-West-Europa. Weet u, dat plaatje is gebaseerd op een feit dat er elektriciteit en energie in overvloed was.'

Ook als Voka-voorzitter is De Geest altijd een groot pleitbezorger geweest van een sterke industrie, al blijft het moeilijk om het grote publiek te overtuigen en daarmee ook de politiek.

De Geest: 'Wij (lees: Voka) veroveren te weinig de harten van de mensen. Wij kunnen als ondernemingen heel veel doen en ondernemingen doen dat: ze stellen zich open, ze nodigen mensen uit, ze nodigen de scholen uit, kom kijken wat wij doen, zie is dat wij hier dat wij eigenlijk toekomst voorbereiden, dat hier schitterende verhalen worden geschreven voor de toekomst, dat wij inderdaad wel sexy zijn om dat woord nu eens te gebruiken want wij zijn bezig met klimaatverandering, wij zijn bezig met nieuwe producten. Wij leggen de basis van wat waarschijnlijk een circulaire economie kan worden enzovoort. We moeten dat dus nog meer en nog meer naar buiten brengen.'