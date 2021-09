Werknemers die tijdelijk arbeidsongeschikt zijn wegens bijvoorbeeld burn-out of ziekte, moeten sneller terug aan het werk. Nachtarbeid moet flexibeler kunnen, en Vlaanderen moet onverwijld de jobbonus invoeren. We hebben immers àlle arbeidskrachten nodig, als we de groei van onze ondernemingen niet willen fnuiken. Dat zegt VOKA-voorzitter Wouter de Geest vanavond op VOKA-rentrée, een jaarlijks event dat de start van het nieuwe politieke en economische jaar inluidt.