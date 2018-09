Volkswagen voor de rechtbank voor misleiding aandeelhouders

In Duitsland is de rechtszaak over sjoemelsoftware begonnen tegen Volkswagen. Het is een groepsvordering; ruim 3.500 aandeelhouders hebben zich als benadeelde aangesloten. Zij verloren 9 miljard euro met de val van het aandeel, nadat de fraude aan het licht was gekomen.