Bij Volvo Scancar in Wilrijk pakken ze uit met een nieuw garageconcept. Klanten zullen rechtstreeks contact hebben met hun mecanicien. En er is een fotostudio voor de onlineverkoop. Met de gloednieuwe garage van de toekomst -7.450 vierkante meter groot- speelt Volvo Scancar in op de veranderende vraag van de klant.