Dat Volvo zijn hele gamma zware trucks vernieuwt, vier modelen in één keer, heeft grote gevolgen voor de fabriek in Gent. Want daar bouwen ze die vier modellen. In oktober moet de fabriek volledig zijn omgeschakeld en dus ook het personeel. De Vlaamse overheid legt een stuk bij voor hun opleiding, die zowat 4,3 miljoen kost.