Europa moet minder afhankelijk worden van chips uit Azië. Dat heeft de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen gezegd in haar beleidsverklaring. Niet alleen in de ontwikkeling, maar ook in de productie van chips moet de EU weer een wereldleider worden. Ook een nieuw pandemie-agentschap en een Erasmusprogramma voor werkzoekenden zijn opmerkelijke onderdelen van haar lange beleidsverklaring.