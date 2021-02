Het nieuwe internet-en televisieplatform Choice noteert sinds vanmorgen op Euronext Access. Dat is de vroegere Vrije Markt. Het was al tien jaar geleden dat er nog eens bedrijf z'n intrede maakte op Euronext Access. Het beurssegment is dus weinig populair bij startende bedrijven, waarvoor het nochthans bedoeld is. Onterecht, vindt Euronext.