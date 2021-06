Voor het eerst telt de wereld meer dan 20 miljoen dollarmiljonairs. De coronapandemie heeft niet verhinderd dat het aantal rijken vorig jaar met ruim 6% is toegenomen, en hun totale rijkdom groeide zelfs met bijna 8%. Dat is te danken aan het spectaculaire herstel van de aandelenmarkten. Want beleggen op de beurs blijkt een succesvolle strategie te zijn geweest, net als in vastgoed trouwens.