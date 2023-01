Dat de winstmarge van de bedrijven in ons land bijzonder hoog ligt en ook vorig jaar opvallend hoog bleef liggen, is vooral te danken aan de één procent grootste bedrijven. Dat stelt de Nationale Bank, die de bedrijfsmarges op een andere manier heeft berekend. En dat geeft toch wel een ander beeld: per euro omzet zag een Belgisch mediaan-bedrijf zijn marge met meer dan 2 cent zakken in het derde kwartaal.