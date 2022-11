Heel wat Belgische meubelfabrikanten doen nog altijd goede zaken, ondanks de crisis. Dat is te merken op de internationale meubelbeurs, die dezer dagen in Brussel loopt. Dat optimisme lijkt haaks te staan op het sombere rapport van de Belgische meubelindustrie over de eerste jaarhelft. In die periode is er 13 procent minder meubels verkocht. Maar daar heeft dus niet elke fabrikant last van.