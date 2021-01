In Munchen is het proces gestart tegen de voormalige Audi-baas Rupert Stadler. Hij is de eerste in een reeks van voormalige toplui van de Volkswagen-groep die zich moeten verantwoorden voor hun verantwoordelijkheid in het dieselschandaal. Dat kostte de groep al minstens 32 miljard euro. Stadler beroept zich op een drukke agenda en ingenieurs die alles verborgen hielden.