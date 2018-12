Voormalige Fortis-top ontsnapt aan de strafrechter

Het gerechtelijk apparaat in ons land maakt opnieuw een slechte beurt. Zeven vroegere Fortis-toplui worden uiteindelijk niet vervolgd in de Fortis-strafzaak. Het gaat onder meer om Maurice Lippens en Jean-Paul Votron. Het parket kan de aanklacht van valsheid in geschrifte in de jaarrekening van 2007 niet hard maken. En andere feiten waarvoor de zeven werden vervolgd, zijn verjaard of bijna verjaard. Tenzij de raadkamer er anders over beslist, komt er dus geen strafproces.