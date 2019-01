Voorspelling consumententrends voor 2019

China wordt trendsetter in de retail, en die Chinese innovaties zullen overwaaien naar de Westerse merken. Bijvoorbeeld betalen met je glimlach in plaats van je bankkaart. De start van het nieuwe jaar is traditioneel het moment waarop trendwatchers hun voorspellingen voor consumententrends oplijsten. Merken houden er maar beter rekening mee om hun concurrenten voor te blijven.