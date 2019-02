VPK neemt 15 fabrieken over en wordt actief in China

VPK Packaging Group, de papier- en kartonproducent met hoofdkwartier in Aalst, doet z'n grootste overname ooit. Het neemt 15 fabrieken over van concurrent Corenso. En zet zo ook z'n eerste stappen buiten Europa, meer bepaald in China. Corenso produceert hulzenkarton en kartonnen kokers. Met de overname verdrievoudigt VPK bijna z'n omzet in die niche.