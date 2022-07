De tarieven voor het verschepen van zeecontainers zijn in de eerste jaarhelft een flink stuk gedaald. Dat mocht ook wel, want tijdens de coronapandemie piekten ze op nooit geziene niveaus. Toch zullen de vrachttarieven waarschijnlijk pas weer hun normale prijspeil bereiken als de economieën in de V.S. en Europa in een recessie belanden.