De aandelenmarkten zijn de nieuwe week in verkoopmodus begonnen, na een opbod aan stoere verklaringen rond Oekraïne afgelopen weekend. De vrees voor een mogelijke oorlog in Oekraïne wakkert de angst voor een verdere stijging van ondermeer de olie-en de gasprijzen aan. Met verder oplopende inflatie en mogelijk zelfs een recessie tot gevolg. In de loop van de dag milderden de beurzen hun verliezen enigszins, nadat de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov zei nog kans te zien op een diplomatieke oplossing.