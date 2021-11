De Verenigde Staten en Europa hebben een eerste stap gezet om hun handelsconflict bij te leggen. De Amerikanen trekken hun invoertarieven op Europees staal en aluminium tijdelijk in. Die heffingen zijn nog een erfenis uit het Trump-tijdperk. In ruil trekt Europa dan weer z'n vergeldingstarieven in, die het ondermeer ingevoerd had op Harley Davidson-motoren. De Verenigde Staten en Europa zien mekaar stilaan weer als bondgenoten, in hun economische machtstrijd met China.