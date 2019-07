Zelfs een wereldgroep als Volkswagen kan het niet alleen: de autobouwer koopt zich in bij Argo, een door concurrent Ford gesponsord bedrijf dat technologie ontwikkelt voor zelfrijdende wagens. Omgekeerd neemt Ford een licentie op Volkswagens technologie voor elektrische auto's. Het is al de zoveelste alliantie in de sector. Een slabakkende autoverkoop en snel oplopende ontwikkelingskosten dwingen constructeurs tot samenwerken.