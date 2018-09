Vynova investeert fors in Tessenderlo

Chemieproducent Vynova heeft in Tessenderlo een nieuwe productie-eenheid in gebruik genomen. Een investering van 65 miljoen. De fabriek was vroeger van de Tessenderlo Group van Luc Tack, maar is drie jaar geleden overgenomen door het Duitse ICIG. Vynova telt 1.200 werknemers, waarvan bijna de helft in ons land.