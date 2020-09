De enzymen-cocktails die Realco uit Louvain-la-Neuve produceert om machines te reinigen in de voedingsindustrie kunnen de houdbaarheid verlengen van verse producten die op de machines worden gemaakt. In enkele gevallen zelfs verdubbelen. Dat zegt het biotechbedrijf op basis van een grootschalige studie in samenwerking met de universiteit van Luik.