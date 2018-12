Waalse farmagroep Mithra krijgt tik van Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond

Mithra, de Waalse specialist in anticonceptie, zal de lancering van z'n Myring in de VS moeten uitstellen. Myring is de generische variant van de NuvaRing, hét populairste anticonceptiemiddel in de VS. Om te kunnen nagaan of de Myring wel identiek is aan het origineel, vraagt de Amerikaanse farmawaakhond bijkomende testen. Op de beurs kwam het nieuws als een harde klap aan.