Bij de Waalse kalkreus Lhoist staan 117 banen op de tocht. De jobs sneuvelen in alledrie z'n fabrieken. Tegelijk gaat het bedrijf in de drie fabrieken investeren: alles samen negentig miljoen. Lhoist heeft ondermeer te lijden van de kwakkelende staalindustrie waarvoor kalk een grondstof is.