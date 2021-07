De Federatie van Notarissen raadt kandidaatkopers aan om te wachten met de aankoop van vastgoed. Ze verwacht dat de verhitte vastgoedmarkt in de komende maanden weer wat zal afkoelen. In de eerste helft van dit jaar heeft de Belg zich nóg gretiger op vastgoed gestort en dat heeft de prijzen opnieuw doen stijgen. En dat terwijl de huizenprijzen in Vlaanderen in 2020 al 7% geklommen waren.