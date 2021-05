Wallonië pompt de komende 3 jaar bijna 10 miljard euro in zijn economisch herstel. "Zo'n schok is nodig gezien de ernst van de crisis, en de nieuwe dynamiek die nodig is om Wallonië er bovenop te krijgen", zegt Waals minister-president Elio Di Rupo. Een aanzienlijk deel van het geld gaat naar betere opleidingen en naar de verduurzaming van de economie.