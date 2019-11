Wallonië zet volop in op circulaire economie. Daarbij is 't de bedoeling materialen en producten zo lang mogelijk te hergebruiken en op die manier de planeet minder uit te putten. 110 bedrijven en de Waalse overheid hebben daarom een zogenoemde Green Deal gesloten. Die is vooral gericht op het vergroenen van het aankoopbeleid.