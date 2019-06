De VS en China zouden een wapenstilstand in hun handelsconflict afgesproken hebben. Dat bericht een Chinese krant. Het is één van de geruchten in afwachting van een ontmoeting tussen de Amerikaanse en Chinese president, in de marge van de G20-top. Die jaarlijkse ontmoeting van de twintig grootste economieën begint vrijdag in het Japanse Osaka.