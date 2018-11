Waregem Business Park wordt CO2-neutraal bouwproject

In Waregem verrijst een bedrijventerrein dat CO2-neutraal gebouwd is. Het eerste in ons land. Ontwikkelaar ION werkt in het project zoveel mogelijk met lokale leveranciers en besteedt extra aandacht aan materiaalkeuze, verwarmings- en verlichtingtechnieken. De rest van de CO2-uitstoot compenseert het met een investering in een Oegandees klimaatproject.