Filmhuis Warner Brothers kiest eieren voor z'n geld. Het zal z'n films volgend jaar tegelijk in de cinéma én op z'n eigen streamingdienst HBO uitbrengen. Het gaat om blockbusters als Suicide Squad, The Matrix 4 en Godzilla vs. Kong. Da's een streep door de rekening van bioscoopconcerns zoals Kinepolis. Die ziet z'n aandeel vandaag dik 10 procent lager tuimelen.