In Moskou is de beurs vandaag gesloten gebleven. De onrust op de financiële markten is groot, omdat de sancties tegen Rusland steeds zwaarder worden. Zo hebben de V.S., in navolging van de EU, alle transacties met de Russische centrale bank verboden. Daardoor kan Rusland niet meer aan een groot deel van z'n valutareserves. Het gevolg is dat de Russische roebel naar een nieuw dieptepunt is gedoken.