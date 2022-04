Wat als Marine Le Pen aanstaande zondag de Franse presidentsverkiezingen wint? In Frankrijk en verschillende Europese hoofdsteden is men er niet gerust op. De rechts-radicale kandidate wordt in peilingen door Macron geklopt maar de race is nog niet gereden. Wij vroegen Trends-collega en Frankrijk-kenner Alain Mouton wat e economische gevolgen zouden zijn van een keuze voor Le Pen. Het programma van het Rassemblement National zou nefest zijn voor de Franse economie én de Europese eenheid, zegt Mouton.