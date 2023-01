De Kamercommissie Energie heeft z'n principiële goedkeuring gegeven aan de eerste Belgische waterstofwet. Die regelt het vervoer van waterstof via een toekomstig pijpleidingennet, tussen onze havens, de buurlanden en grote industriële verbruikers. België is daarmee Europees pionier. Ons land hoopt zo voorsprong uit te bouwen en een toegangspoort te worden voor waterstofimport in Europa.