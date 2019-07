Boris Johnson volgt, zoals verwacht, Theresa May op als leider van de Conservatieve Partij en dus ook als premier van Groot-Brittannië. Johnson haalde het met de vingers in de neus van concurrent Jeremy Hunt. De kersverse Britse eerste minister liet in z'n overwinningsspeech nog eens duidelijk verstaan dat hij tegen 31 oktober de brexit-klus zal klaren.