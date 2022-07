PFAS komen zowat overal voor in Vlaanderen. Dat meldt de PFAS-opdrachthouder van de Vlaamse overheid in zijn derde rapport. De zware vervuilingen zullen we kunnen aanpakken met mobiele grondwasinstallaties. Maar een deel van de verontreinigde grond zal gestort moeten worden, of hergebruikt bij bijvoorbeeld wegenwerken. Karl Vrancken wil de industrie nu volop helpen om PFAS te vervangen.