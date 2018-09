"We slaapwandelen naar de volgende crisis"

Morgen is het exact 10 jaar geleden dat Lehman Brothers de ergste financiële crisis ontketende sinds de grote depressie van de jaren '30. Hebben we lessen getrokken om zo'n ramp in de toekomst te vermijden? Voormalig Brits premier Gordon Brown - die zijn land door de financiële crisis loodste - schetst een somber beeld.